Etiopia: governo rilascerà nei prossimi giorni diversi prigionieri politici

Addis Abeba, 7 gen. (Adnkronos) - Il governo etiope rilascerà, nei prossimi giorni, alcuni importanti prigionieri politici. Ad annunciarlo sono funzionari del governo. Secondo alcuni media locali potrebbe essere rilasciato nelle prossime ore Eskinder Nega, giornalista, dissidente e capo del partito di opposizione Balderas. Sabato dovrebbe essere rilasciato il leader dell'opposizione e magnate dei media Jawar Mohammed. Entrambi erano stati arrestati nel luglio 2020. Il governo ha anche annunciato che sei membri di spicco del Fronte di liberazione popolare del Tigrè (Tplf) potrebbero essere presto liberati. Si dovrebbe trattare di Sebhat Nega, Kidusan Nega, Abay Woldu, Abadi Zemu, Mulu Gebregziabher e Kiros Hagos che sono stati arrestati nel dicembre ...

Ultime Notizie dalla rete : Etiopia governo Gli Usa cercano la pace in Etiopia. E il contenimento turco L'inviato degli Stati Uniti per il Corno d'Africa, Jeffrey Feltman , fa visita in Etiopia per colloqui con alti funzionari governativi in mezzo a nuove speranze per un cessate il ... il governo ha ...

La Danimarca socialdemocratica attua nuove e discutibili misure anti - immigrazione Trattative analoghe sarebbero in corso con Etiopia, Egitto e Tunisia . Uno schema, quello degli " ...danese è chiarissimo e viene messo in pratica da diversi anni ( nel 2018 il precedente governo aveva ...

