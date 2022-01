Eriksen di nuovo in Premier League | l’annuncio dell’allenatore

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Consapevole del ritorno die dell’addio all’Inter, Conte apre al calciatore danese le porte del Tottenham. L’avventura di Christianall’Inter si è conclusa nella maniera sicuramente meno sperata e desiderata per tutti. Il malore che il calciatore ha partito in campo durante gli Europei, indossando la maglia della Danimarca, ha praticamente manifestato un Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Ultime Notizie dalla rete : Eriksen nuovo

... si è così espresso: 'Non ho parlato di recente con Christianma è stato fantastico vederlo ... Di sicuro è una bella notizia vederlo ora pronto per giocare di. Le porte per Christian sono ......vederlo disu un campo di calcio che calcia un pallone. Stiamo parlando di un giocatore davvero importante, soprattutto di un uomo top. Penso che per lui la porta sia sempre aperta".(...“Non ho parlato di recente con Christian Eriksen ma è stato fantastico vederlo in campo calciando la palla. Parliamo di un giocatore importante ma anche di una grande persona”. Lo ha detto l’allenator ...Christian Eriksen è tornato ad allenarsi individualmente dopo il brutto episodio a Euro 2020. Il danese ha rescisso consensualmente il suo contratto con l'Inter ed è quindi libero di accasarsi con qua ...