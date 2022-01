Epstein, il principe Andrea vende il lussuoso chalet di Verbier per pagare le spese legali (Di venerdì 7 gennaio 2022) Costretto a vendere i suoi immobili per pagare le spese legali del processo Epstein, il principe Andrea ha trovato un acquirente che gli ha offerto 17 milioni di sterline per il suo chalet a Verbier, sulle Alpi svizzere. Secondo i solitamente informati tabloid britannici che, sulla vicenda Epstein si sono letteralmente scatenati, il duca di York sarebbe stato costretto a vendere l’abitazione ad un misterioso milionario, per una somma superiore ai 17 milioni di sterline. E questo, come detto, per poter far fronte alle pesanti spese legali della vicenda che a New York lo vede imputato per presunti abusi sessuali ai danni di Virginia Giuffre. Sessantuno anni, il ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 7 gennaio 2022) Costretto are i suoi immobili perledel processo, ilha trovato un acquirente che gli ha offerto 17 milioni di sterline per il suo, sulle Alpi svizzere. Secondo i solitamente informati tabloid britannici che, sulla vicendasi sono letteralmente scatenati, il duca di York sarebbe stato costretto are l’abitazione ad un misterioso milionario, per una somma superiore ai 17 milioni di sterline. E questo, come detto, per poter far fronte alle pesantidella vicenda che a New York lo vede imputato per presunti abusi sessuali ai danni di Virginia Giuffre. Sessantuno anni, il ...

