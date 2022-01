Enrico Ruggeri canta “La rivoluzione” e sfotte gli ex compagni del ’68: «Siamo stati sconfitti in finale» (video) (Di venerdì 7 gennaio 2022) Fresco vincitore del Premio Tenco per la prolifica carriera artistica, a distanza di un anno dall’ultimo singolo “L’America (Canzone per Chico Forti)”, Enrico Ruggeri torna con il nuovo brano “La rivoluzione” (Anyway Music) in radio e in digitale da oggi. canta le occasioni sprecate dalla sua generazione, i sessantenni di oggi che dovevano cambiare il mondo, ma che sono rimasti con i «sogni appesi al soffitto». “La rivoluzione” anticipa l’omonimo album di inediti, in uscita nel 2022, sul quale Ruggeri sta lavorando da ormai due anni. Un brano che rappresenta un atto d’accusa, ma anche l’autocertificazione di una generazione sconfitta dalla storia e dal tempo. Una sorta di “compagni di banco” di Antonello Venditti, dove il cantautore chiedeva al ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 7 gennaio 2022) Fresco vincitore del Premio Tenco per la prolifica carriera artistica, a distanza di un anno dall’ultimo singolo “L’America (Canzone per Chico Forti)”,torna con il nuovo brano “La” (Anyway Music) in radio e in digitale da oggi.le occasioni sprecate dalla sua generazione, i sessantenni di oggi che dovevano cambiare il mondo, ma che sono rimasti con i «sogni appesi al soffitto». “La” anticipa l’omonimo album di inediti, in uscita nel 2022, sul qualesta lavorando da ormai due anni. Un brano che rappresenta un atto d’accusa, ma anche l’autocertificazione di una generazione sconfitta dalla storia e dal tempo. Una sorta di “di banco” di Antonello Venditti, dove ilutore chiedeva al ...

