**Energia: Salvini, 'governo sostenga proposta Ue, Italia ha bisogno di nucleare pulito'** (Di venerdì 7 gennaio 2022) Roma, 7 gen. (Adnkronos) - "L'Italia ha bisogno di gas e nucleare pulito per aiutare famiglie e imprese a pagare bollette meno care, non ci servono dei No ideologici. Siamo sicuri che il premier Draghi e il ministro Cingolani sosterranno l'impostazione della Commissione europea e di altri governi, da quello francese a quello finlandese: meno emissioni, bollette meno care e più indipendenza nazionale per luce e gas". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini.

