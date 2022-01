Emilia, Toscana, Abruzzo e VdA in giallo dal 10 gennaio. La Liguria evita l’arancione (Di venerdì 7 gennaio 2022) Dal 10 gennaio restano bianche solo 6 regioni: Molise, Puglia, Sardegna, Basilicata, Umbria e Campania Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 7 gennaio 2022) Dal 10restano bianche solo 6 regioni: Molise, Puglia, Sardegna, Basilicata, Umbria e Campania

LaStampa : Omicron: Abruzzo, Emilia Romagna, Valle d'Aosta e Toscana verso il giallo, Liguria in zona arancione - infoitinterno : Emilia Romagna, Toscana, Abruzzo e VdA in giallo da lunedì. La Liguria evita (per ora) l’arancione - Profilo3Marco : RT @sole24ore: ?? #Covid, Emilia Romagna, Toscana, Abruzzo e Vda in giallo da lunedì. La Liguria evita (per ora) l’arancione: - GhironiQuinto : RT @sole24ore: ?? #Covid, Emilia Romagna, Toscana, Abruzzo e Vda in giallo da lunedì. La Liguria evita (per ora) l’arancione: - tupacshakurmofo : RT @sole24ore: ?? #Covid, Emilia Romagna, Toscana, Abruzzo e Vda in giallo da lunedì. La Liguria evita (per ora) l’arancione: -