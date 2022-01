Emilia | Toscana | Abruzzo e Valle d’Aosta in giallo dal 10 gennaio La Liguria evita l’arancione

Advertising

MediasetTgcom24 : Da lunedì Toscana, Emilia-Romagna, Abruzzo e Valle d'Aosta in giallo #covid - RaiNews : Silvio Brusaferro, Iss: 'Ospedali rischiano saturazione' - MazzaliVanna : RT @RaiNews: Covid, con Emilia-Romagna, Toscana, Abruzzo e Valle D'Aosta salgono a 15 i territori non più in bianco - viralvideovlogs : RT @evil76: Dopo il monitoraggio settimanale del ministero (Iss), sono altre quattro le regioni che passano dalla fascia bianca alla gialla… - evil76 : Dopo il monitoraggio settimanale del ministero (Iss), sono altre quattro le regioni che passano dalla fascia bianca… -

Ultime Notizie dalla rete : Emilia Toscana

... ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza, che ha firmato le ordinanze per il passaggio alla zona gialla delle regioniRomagna, Abruzzo e Valle d'Aosta da lunedì . OBBLIGO ...Alla vigilia del ritorno in classe, lunedì, della maggioranza degli alunni (anche se già ieri alcune scuole hanno riaperto in Lombardia,Romagna, Friuli, Marche,e in provincia di ...METEO - Italia nella morsa del maltempo invernale, con 2 perturbazioni polari in atto nel fine settimana ecco cosa accadrà ...Iss, Brusaferro: "la probabilità che in 4 settimane si raggiunga una saturazione pari al 30-40% delle aree mediche, se il trend si mantiene come quello ...