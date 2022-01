Emergenza per D’Aversa: altri due giocatori rischiano di saltare il Napoli (Di venerdì 7 gennaio 2022) Dopo la sfida contro la Juventus allo Stadium, il Napoli di Spalletti attende in casa la Sampdoria domenica 9 alle 16:30. I blucerchiati, però, arriveranno al Maradona con assenze pesanti, soprattutto nel reparto difensivo. A seguito della partita contro il Cagliari, infatti, D’Aversa sarà costretto a rinunciare a Candreva, espulso per il fallo di reazione su Carboni, a Yoshida e a Ferrari. Napoli Sampdoria (Getty Images) Dalle ultime notizie, inoltre, l’allenatore blucerchiato potrebbe non riuscire a recuperare Bartosz Bereszy?ski e Albin Ekdal, usciti ieri dal campo con qualche problema fisico. Le condizioni dei due giocatori saranno valutate nei prossimi giorni. Oltre questo, la Sampdoria paga anche l’assenza di Colley, impegnato in Coppa d’Africa. Leggi su spazionapoli (Di venerdì 7 gennaio 2022) Dopo la sfida contro la Juventus allo Stadium, ildi Spalletti attende in casa la Sampdoria domenica 9 alle 16:30. I blucerchiati, però, arriveranno al Maradona con assenze pesanti, soprattutto nel reparto difensivo. A seguito della partita contro il Cagliari, infatti,sarà costretto a rinunciare a Candreva, espulso per il fallo di reazione su Carboni, a Yoshida e a Ferrari.Sampdoria (Getty Images) Dalle ultime notizie, inoltre, l’allenatore blucerchiato potrebbe non riuscire a recuperare Bartosz Bereszy?ski e Albin Ekdal, usciti ieri dal campo con qualche problema fisico. Le condizioni dei duesaranno valutate nei prossimi giorni. Oltre questo, la Sampdoria paga anche l’assenza di Colley, impegnato in Coppa d’Africa.

