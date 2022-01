Elpidiense dell' anno | grande festa al teatro Cicconi Il riconoscimento alla restauratrice Marcattili

(Di venerdì 7 gennaio 2022) SANT'ELPIDIO A MARE - È Letizial'2021. Laè stata insignita per la pregevole attività professionale svolta all'estero. In particolare, per il restauro ...

Advertising

Carlino_Fermo : La giovane Letizia è l’Elpidiense dell’anno - Carlino_Fermo : L’elpidiense dell’anno al Cicconi 'Ripartiamo con tanta energia' -

Ultime Notizie dalla rete : Elpidiense dell

il Resto del Carlino

SANT'ELPIDIO A MARE - È Letizia Marcattili l''anno 2021. La restauratrice è stata insignita per la pregevole attività professionale svolta all'estero. In particolare, per il restauro effettuato sulla tela di Fontana Lavinia, '...di Pierpaolo Pierleoni Parla ancora al femminile l''anno. Il premio indetto da Ente Contesa e Amministrazione comunale di Sant'Elpidio a Mare, alla 33esima edizione, va a Letizia Marcatili. Trentenne, restauratrice, da alcuni anni ...SANT’ELPIDIO A MARE - È Letizia Marcattili l’elpidiense dell’anno 2021. La restauratrice è stata insignita per la pregevole attività professionale ...Restauratrice di 30 anni è stata scelta per i brillanti risultati che sta raggiungendo in Italia e all’estero. La cerimonia al teatro Cicconi ...