Elio | Il bello di Italia’s Got Talent è che non si litiga tra giudici

Leggi su tvzoom

(Di venerdì 7 gennaio 2022): «Io non rompo e già stato rotto tutto» Il Venerdì di Repubblica, pagina 108, di Alba Solaro. A, “quello delle Storie Tese“, al secolo Stefano Belisari, classe 1961, si potrebbe applicare quello che lui dice di Enzo Jannacci: «È una persona seria, che sa anche far ridere». Oggi che il non prendersi sul serio è diventato un lusso, lui torna a lusseggiare in tv (ormai ci ha preso gusto, «e ovviamente non c’è paragone con i guadagni che fai a teatro o con la musica»). Dal 19 gennaio sarà al bancone deidiGot, su SkyUno e Now, assieme a Frank Matano, Mara Maionchi, Federica Pellegrini, la conduttrice Lodovica Comello. «Gotmi ha attirato da subito» dice «perché ha tutti gli aspetti buoni di X Factor e non quelli ...