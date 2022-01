**Elezioni: Renzi, 'D'Elia candidata sinistra radicale, sempre contro nostre riforme'** (Di venerdì 7 gennaio 2022) Roma, 7 gen. (Adnkronos) - "La candidata del Pd è la candidata della sinistra radicale, era contro le nostre riforme, era contro il Family Act, contro tutto ciò che abbiamo fatto e la scelgono per guidare il centrosinistra, o presunto tale, a Roma". Così il leader di Iv Matteo Renzi da un'iniziativa elettorale con il candidato alle suppletive a Roma, Valerio Casini, parlando di Cecilia D'Elia. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 7 gennaio 2022) Roma, 7 gen. (Adnkronos) - "Ladel Pd è ladella, erale, erail Family Act,tutto ciò che abbiamo fatto e la scelgono per guidare il centro, o presunto tale, a Roma". Così il leader di Iv Matteoda un'iniziativa elettorale con il candidato alle suppletive a Roma, Valerio Casini, parlando di Cecilia D'

