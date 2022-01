**Elezioni: Renzi, 'Conte scappato da suppletive come Speedy Gonzales'** (Di venerdì 7 gennaio 2022) Roma, 7 gen. (Adnkronos) - "Conte è scappato" dalla candidatura alle suppletive a Roma, "quando c'è da fare i sondaggi, pensa di essere la Scavolini: la più amata dagli italiani. Ma non appena c'è da votare, fugge che sembra Speedy Gonzales". Così Matteo Renzi ad un'iniziativa elettorale con il candidato alle suppletive di Roma, Valerio Casini. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 7 gennaio 2022) Roma, 7 gen. (Adnkronos) - "" dalla candidatura allea Roma, "quando c'è da fare i sondaggi, pensa di essere la Scavolini: la più amata dagli italiani. Ma non appena c'è da votare, fugge che sembra". Così Matteoad un'iniziativa elettorale con il candidato alledi Roma, Valerio Casini.

