“Ecco la mia nuova mano”. Gianni Morandi, la prima foto a 10 mesi dal terribile incidente (Di venerdì 7 gennaio 2022) Gianni Morandi è stato vittima di un grave incidente domestico in cui ha davvero rischiato grosso. Stava bruciando le sterpaglie nel suo giardino di campagna quando all’improvviso ha perso l’equilibrio ed è caduto sul fuoco. Immediata è stata la telefonata ai soccorsi, che hanno trasportato il cantante all’ospedale di Bologna. I primi accertamenti hanno rilevato ingenti ustioni alle gambe e alle mani, in particolar modo alla destra. Il personale sanitario ha così deciso di trasferire Morandi a Cesena, dove l’ospedale ha un reparto dedicato ai grandi ustionati. Poteva andare molto peggio, come ha spiega il cantante al Quotidiano Nazionale: “Credo che ci sia qualcuno che mi ha guardato dal cielo, ne sono convinto”. Sono state le parole di Gianni Morandi, dopo ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 7 gennaio 2022)è stato vittima di un gravedomestico in cui ha davvero rischiato grosso. Stava bruciando le sterpaglie nel suo giardino di campagna quando all’improvviso ha perso l’equilibrio ed è caduto sul fuoco. Immediata è stata la telefonata ai soccorsi, che hanno trasportato il cantante all’ospedale di Bologna. I primi accertamenti hanno rilevato ingenti ustioni alle gambe e alle mani, in particolar modo alla destra. Il personale sanitario ha così deciso di trasferirea Cesena, dove l’ospedale ha un reparto dedicato ai grandi ustionati. Poteva andare molto peggio, come ha spiega il cantante al Quotidiano Nazionale: “Credo che ci sia qualcuno che mi ha guardato dal cielo, ne sono convinto”. Sono state le parole di, dopo ...

