Ecco come si volerà nello spazio (Di venerdì 7 gennaio 2022) come sarà volare nello spazio nel prossimo futuro? Per farsi un'idea basta andare al Ces 2022 di Las Vegas. Qui la compagnia Sierra Space ha portato una riproduzione in grandezza naturale del suo aereo spaziale. Riprodotti anche gli interni per capire come ci si muoverà dentro la navicella. Lungo 9 metri "Dream Chaser" è nella fase di test, ma Sierra Space conta di inaugurare al più presto le missioni spaziali private. Per il Ces 2022 si tratta di una prima: il settore della tecnologia spaziale è una new entry alla fiera del tech.video width="746" height="420" mp4="http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/2022/01/Al-Ces-2022-presentato-l-aereo-spaziale-Dream-Chaser 20220105 video 16491064.mp4"/video

