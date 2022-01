“É sempre mezzogiorno” | le ricette del 7 gennaio 2022

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Dopo il successo, straripante ed inatteso, della prima edizione, le cucine di Étornano ad accendersi e ad animarsi dei racconti e delle risate dei commensali, pronti a stringersi intorno ad Antonella Clerici ed al pubblico di Rai1. La prima edizione, partita dopo l’ultima, deludente stagione de La prova del cuoco a guida Isoardi, ha registrato una media del 14,5% di share, con picchi, sul finale di stagione, del 17% (per la Isoardi solo l’11,42% di media). Ma veniamo ad una nuova, scoppiettante puntata della seconda edizione del nuovo programma di e con Antonella Clerici, in onda dal lunedì al venerdì, su Rai1, alle 12:00, che comeseguiremo in diretta anche suintv.com. Tra una battuta ed un saggio consiglio (culinario, ovviamente), gli chef dell’amato cooking show condotto da ...

Advertising

MaxsoMagazine : Ricette di È sempre mezzogiorno - Prova del Cuoco: Pizza orto d’inverno di Fulvio Marino - MaxsoMagazine : Ricette di È sempre mezzogiorno - Prova del Cuoco: Frittata in crosta di zia Cri - RicetteInTv : “É sempre mezzogiorno”: frittata in crosta di zia Cri - RicetteInTv : “É sempre mezzogiorno”: plumcake alle carote con yogurt di Sal De Riso - RicetteInTv : “É sempre mezzogiorno”: lasagne alla Portofino di Ivano Ricchebono -

Ultime Notizie dalla rete : sempre mezzogiorno

Lanostratv

Ascolti programmi del daytime, 6 gennaio 2022: quasi 2milioni e mezzo di telespettatori per ÈCom'è andata in ascolti la giornata di ieri, 6 gennaio, festa dell'Epifania? Diamo un rapido sguardo ai dati auditel dei programmi del daytime, iniziando dalla fascia oraria del ..."Asono andato al negozio WindTre chiedendo se la avessero vista, gli addetti mi hanno ... La pensioneVisintin ha parlato del fatto che la donna gli avrebbe confessato di non andare ...È sempre mezzogiorno ricette di oggi 7 gennaio 2022: lasagne alla Portofino di Ivano Ricchebono Quando le note della canzone "Arrogante" di Irama ...Una puntata ridotta per Antonella Clerici che con la sua scopa da Befana ha fatto sorridere e divertire il pubblico di Rai 1 anche nelle feste. E sono ottimi… Leggi ...