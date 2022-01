“É sempre mezzogiorno” | lasagne alla Portofino di Ivano Ricchebono

Leggi su fattidigossip

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Inizio d’anno all’insegna dell’arroganza, con. Il cuoco genovese, arrogante ma simpatico e capace, prepara un primo piatto squisitamente ligure, al profumo di pesto. Ecco le. Ingredienti Pesto: 4 mazzetti di basilico, 200 ml olio, 200 g formaggio grattugiato, 100 g pecorino sardo, 50 g pinoli, 3 spicchi d’aglio, 10 g sale grosso Besciamella: 1 l latte, 80 g farina, 80 g burro Pasta: 300 g farina 00, 100 g semola di grano duro, 5 uova Procedimento Prepariamo la pasta all’uovo lavorando le farine con le uova intere. Ottenuto un panetto liscio, lo avvolgiamo nella pellicola e lasciamo riposare per almeno mezz’ora. Tiriamo la sfoglia sottile e ritagliamo le: non serve sbollentarle. Per il pesto, in un mortaio, mettiamo l’aglio, i pinoli ...