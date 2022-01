“É sempre mezzogiorno” | frittata in crosta di zia Cri

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Anche oggi, Zia Cri ci prepara un piatto sciuè sciuè, perfetto per rendere speciale la ‘solita’. Vediamo come preparare lain. Ingredienti 1 rotolo di pasta sfoglia, 6 uova, 60 g pecorino grattugiato, 2 spicchi d’aglio, 4 filetti di acciughe, 400 g broccoli, 200 g scamorza affumicata, 50 g pangrattato, sale e pepe Procedimento Prepariamo la. Sbattiamo le uova intere con il pecorino grattugiato. In padella, scaldiamo un filo d’olio con lo spicchio d’aglio e le acciughe, quindi mettiamo a rosolare le cimette di broccolo precedentemente lessate. Uniamo i broccoli spadellati alla miscela di uova e mescoliamo. Riportiamo il composto dentro la padella e lasciamo cuocere lasui due lati. La lasciamo raffreddare. Con il matterello, assottigliamo il disco di ...

