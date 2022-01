È pronto a lasciare il Milan: la situazione! (Di venerdì 7 gennaio 2022) Andrea Conti, terzino destro del Milan, non riesce a trovare spazio nel club rossonero e dunque è pronto ad andar via. Difatti il calciatore ha giocato fin qui solo dodici minuti nel match di ieri contro la Roma. Tuttavia, però considerata la forte emergenza difensiva che ha il Milan in questo momento, il terzino non lascerà il club almeno fino al prossimo turno. Conti, MilanTra le possibili destinazioni di Conti, ci sono Empoli e Sampdoria che si sfideranno per assicurarsi le prestazioni sportive del giocatore. La Sampdoria, inoltre, se non dovesse acquistare il terzino, si fionderebbe su Zortea della Salernitana. A riportare la notizia è TMW. Leggi su rompipallone (Di venerdì 7 gennaio 2022) Andrea Conti, terzino destro del, non riesce a trovare spazio nel club rossonero e dunque èad andar via. Difatti il calciatore ha giocato fin qui solo dodici minuti nel match di ieri contro la Roma. Tuttavia, però considerata la forte emergenza difensiva che ha ilin questo momento, il terzino non lascerà il club almeno fino al prossimo turno. Conti,Tra le possibili destinazioni di Conti, ci sono Empoli e Sampdoria che si sfideranno per assicurarsi le prestazioni sportive del giocatore. La Sampdoria, inoltre, se non dovesse acquistare il terzino, si fionderebbe su Zortea della Salernitana. A riportare la notizia è TMW.

