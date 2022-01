È di nuovo Serie Asl: 2 anni di pandemia sono serviti a nulla, il calcio italiano si fa trovare ancora impreparato. Il campionato è falsato (Di venerdì 7 gennaio 2022) Dicono che la storia si ripeta sempre due volte, la prima come tragedia, la seconda come farsa. Nel calcio italiano sembra ripetersi all’infinito. Un anno e mezzo dopo la tragicommedia sportiva di Juve-Napoli, con in mezzo pure la parentesi di Lazio-Torino lo scorso marzo, ci risiamo: il campionato è di nuovo in scacco dei contagi, delle decisioni a corrente alternata delle Asl, ma soprattutto di se stesso, della propria incapacità di programmare. La giornata dell’Epifania doveva essere la tradizionale ripresa dopo la sosta natalizia, per giunta in grande stile, con due big match come Milan-Roma e, ironia della sorte, ancora Juve-Napoli. Invece è stato uno spettacolo surreale di partite rinviate (ben 4 su 10), giocate in condizioni precarie o addirittura con calciatori quarantenati in campo (il Napoli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 7 gennaio 2022) Dicono che la storia si ripeta sempre due volte, la prima come tragedia, la seconda come farsa. Nelsembra ripetersi all’infinito. Un anno e mezzo dopo la tragicommedia sportiva di Juve-Napoli, con in mezzo pure la parentesi di Lazio-Torino lo scorso marzo, ci risiamo: ilè diin scacco dei contagi, delle decisioni a corrente alternata delle Asl, ma soprattutto di se stesso, della propria incapacità di programmare. La giornata dell’Epifania doveva essere la tradizionale ripresa dopo la sosta natalizia, per giunta in grande stile, con due big match come Milan-Roma e, ironia della sorte,Juve-Napoli. Invece è stato uno spettacolo surreale di partite rinviate (ben 4 su 10), giocate in condizioni precarie o addirittura con calciatori quarantenati in campo (il Napoli ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA LEGA SERIE A: VARATO IL NUOVO PROTOCOLLO COVID-19 Con 13 giocatori non positivi, di cui un portiere, si g… - GoalItalia : Covid, il nuovo decreto del Governo cambia la quarantena e limita le ASL: la Serie A non è a rischio ?? - Gazzetta_it : Salernitana, Danilo Iervolino nuovo proprietario: conferma dalla FIGC - CorneMusicZine : Nuovo brano per Valentina Vicario, protagonista della serie RAI , Incantesimo - VirginRadioIT : Pam & Tommy, il nuovo trailer (in italiano) della serie sulla storia tra Tommy Lee e Pamela Anderson ?? Guardalo qui… -