E Beppe Grillo critica l’obbligo vaccinale | «Evoca immagini orwelliane»

Advertising

beppe_grillo : Si avvicina il secondo anniversario della pandemia ed è tempo di fare un bilancio. Ecco la mia. - fattoquotidiano : Covid, Beppe Grillo: “Bilancio delle strategie adottate dai Paesi occidentali è deludente. Puntare tutto sui vaccin… - beppe_grillo : Un altro anno è finito. Un altro anno di Blog. Di seguito una selezione di post per raccontare questo 2021. Buona l… - EnricoAncillott : RT @MessoraClaudio: Da quando mostrava che le grandi malattie infettive erano passate senza i vaccini, nei teatri stracolmi ai suoi spettac… - Luca24686644 : @MessoraClaudio @RobertoBurioni @beppe_grillo Buongiorno Beppe -

Ultime Notizie dalla rete : Beppe Grillo

di Redazione Online Il messaggio disul suo blog critica le decisioni prese dal governo Draghi con l'ultimo decreto, che prevede l'obbligo vaccinale per gli over 50 Puntare tutto sui vaccini "non basta", e l'obbligo ...'Si sono limitati a puntare tutto sulle vaccinazioni, quando è ormai evidente che questa sola strategia non possa bastare'. Lo sostiene il fondatore del Movimento 5 Stelle,, in un post sul suo blog. 'Essere soggetti a controlli del governo centrale, e ancor più a trattamenti sanitari obbligatori, evoca immagini orwelliane che pesano molto psicologicamente', ...Ascolta di Beppe Grillo – Si avvicina il secondo anniversario della pandemia ed è tempo di fare un bilancio. Dai dati ufficiali raccolti dalla Johns Hopkins University risultano poco meno di trecento ...Ascolta Nell’estate del 2014 uno strano edificio ha cominciato a prendere forma, appena fuori il MoMa, il museo d’arte contemporanea a New York. Sembrava che qualcuno avesse iniziato a costruire un ig ...