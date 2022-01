Dubai Marina: un altro primato emiratino (Di venerdì 7 gennaio 2022) Tra le numerose meraviglie che l’Emirato di Dubai offre, una perla rara è rappresentata dalla sua suggestiva Marina che da sempre attira turisti da tutto il mondo. Inoltre, di recente, è stata fregiata di un illustrissimo primato mondiale che conferma, così, la posizione di testa che gli Emirati Arabi Uniti vantano rispetto agli altri Paesi del globo. LO SVILUPPO DI Dubai Marina Il Distretto della Dubai Marina si sviluppa lungo un tratto di tre chilometri del litorale emiratino che ospita oltre 200 torri residenziali. I suoi lidi dispongono di passerelle pedonali che includono servizi, attività di intrattenimento, parchi e aree per il turismo e per i suoi abitanti. Il “The Walk”, ovvero il lungomare, e la Promenade si estendono tutto intorno al porto ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 7 gennaio 2022) Tra le numerose meraviglie che l’Emirato dioffre, una perla rara è rappresentata dalla sua suggestivache da sempre attira turisti da tutto il mondo. Inoltre, di recente, è stata fregiata di un illustrissimomondiale che conferma, così, la posizione di testa che gli Emirati Arabi Uniti vantano rispetto agli altri Paesi del globo. LO SVILUPPO DIIl Distretto dellasi sviluppa lungo un tratto di tre chilometri del litoraleche ospita oltre 200 torri residenziali. I suoi lidi dispongono di passerelle pedonali che includono servizi, attività di intrattenimento, parchi e aree per il turismo e per i suoi abitanti. Il “The Walk”, ovvero il lungomare, e la Promenade si estendono tutto intorno al porto ...

Advertising

GisellaPagano : Dubai Marina. Ricchezza...e non povertà - Massage53407094 : Massage in dubai Massage In marina Massage in hotel Jsjjdnnd - profluigimarino : Video appena pubblicato @ Marina Walk, Dubai Marina - Xdubai45426020 : Massage in Dubai Massage in marina Massage in palm - Elrosee4 : Massage in Dubai Massage in marina Massage in the Palm -