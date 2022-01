“Drogato!” | “Da denuncia immediata!” | accuse pesantissime dopo il video shock | situazione fuori controllo a Zona Bianca

Leggi su specialmag

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Insulti oltraggiosi nello studio di “”. Il programma di Rete 4 è sotto accusa per le infamanti affermazioni verso un famoso cantante. Giuseppe Brindisi (fonte instagram)“” è il talk-show di Rete 4 che, nelle ultime ore, sta scatenando più brusìo sui social. Questa volta, a mettere sotto accusa il programma di Giuseppe Brindisi, sono le bordate rivolte in studio all’indirizzo del cantante Povia. Il cantautore milanese è stato infatti avvistato in untrasmesso proprio a ““, clip che ha scatenato le ire del membro del CTS Agostino Miozzo. LEGGI ANCHE>> “Basta, fermati!”: Francesco Borgonovo sclera di nuovo in diretta,esplosivaNel filmato, un infiltrato del programma documenta ...