Draghi sente Gravina | Il calcio valuti lo stop o le porte chiuse

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Un invito a fare una riflessione sul prosieguo del campionato di, in un momento che richiede a tutti responsabilità. Lo ha rivolto, a quanto confermano fonti di Palazzo Chigi, il premier Marioal presidente della FederGabriele. Nel colloquioavrebbe sollecitato una valutazione, nell’autonomia della federazione, sull’opportunità di sospendere il campionato o svolgere le partite a, come misure per limitare la diffusione del contagio da Covid. Il premier, dato l’aumento dei contagi e il diffondersi della pandemia, avrebbe chiesto “collaborazione” al mondo del. Il Governo, viene riferito, non starebbe valutando nuovi provvedimenti di, ma si aspetta una decisione autonoma, “una ...

Advertising

riotta : Si sente dire, con un po' di condiscendenza 'Meglio comunicare con i fatti'. Ahime, le parole sono 'fatti', da Cesa… - fisco24_info : Draghi sente Gravina: 'Calcio valuti stop o porte chiuse': Dal premier l'invito a fare una riflessione sul prosiegu… - TuttoQuaNews : RT @LaStampa: Draghi sente Gravina: “Il calcio valuti lo stop o porte chiuse” - la_kuzzo : RT @LaStampa: Draghi sente Gravina: “Il calcio valuti lo stop o porte chiuse” - GiornaleVicenza : Dal premier l'invito a fare una riflessione sul prosieguo del campionato di calcio -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi sente

La Stampa

Nel colloquioavrebbe sollecitato una valutazione, nell'autonomia della federazione, sull'opportunità di sospendere il campionato o svolgere le partite a porte chiuse, come misure per limitare ...Nel colloquioavrebbe sollecitato una valutazione, nell'autonomia della federazione, sull'opportunità di sospendere il campionato o svolgere le partite a porte chiuse, come misure per limitare ...Il premier, dato l’aumento dei contagi e il diffondersi della pandemia, avrebbe chiesto “collaborazione” al mondo del calcio. Il Governo, viene riferito, non starebbe valutando nuovi provvedimenti di ...Altro che bel gesto, nell'impuntatura di Silvio c'è anche un elemento di fastidio personale. E se gli alleati non lo sostengono siamo al "Muoia Sansone con tutti i filistei" ...