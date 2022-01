Draghi sente Gravina: 'Calcio valuti stop o porte chiuse'. La serie a però tira dritto (Di venerdì 7 gennaio 2022) La serie A tira dritto , nonostante l'invito del premier, Mario Draghi , al presidente della Figc , Gabriele Gravina, di valutare una sospensione il campionato o di svolgere le partite a porte chiuse . Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 7 gennaio 2022) La, nonostante l'invito del premier, Mario, al presidente della Figc , Gabriele, di valutare una sospensione il campionato o di svolgere le partite a

Advertising

Agenzia_Ansa : Il premier Draghi ha sentito il presidente della Federcalcio Gravina invitandolo a valutare l'opportunità di sospen… - LaStampa : Draghi sente Gravina: “Il calcio valuti lo stop o porte chiuse” - codeghino10 : RT @Agenzia_Ansa: Il premier Draghi ha sentito il presidente della Federcalcio Gravina invitandolo a valutare l'opportunità di sospendere i… - giovagnoliab : RT @MarceVann: C'è ancora qualcuno in Italia che se la sente di dire che #Draghi non sia una delle personalitá politiche piú sopravvalutate… - Paolo24990399 : Draghi preoccupato per i contagi sente Gravina: “Il calcio valuti lo stop o le partite a porte chiuse”La Stampa Se… -