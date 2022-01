Draghi e il governo in confusione | 3 dl in 3 settimane Ma per la sinistra il nemico è il forse No Vax Djokovic

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Tre decreti in trein, premier che aspira al Quirinale (e che non si è fatto vedere dagli italiani), partiti della maggioranza divisi, libertà limitate, contagi, che crescono, e imprese in crisi. E l’Ordine dei Medici di Napoli minaccia: “Si rischia il “codice nero”, quando medici dovranno decidere chi curare”. E scienziati, come la prof.ssa Antonella Viola, star dei virologi in tv, costretta, dopo le minacce, a muoversi con la scorta Segui su affaritaliani.it

ladyonorato : Poi c'è ancora gente convinta che "i vaccinati" siano tutti felici sostenitori del governo #Draghi che si sfregano… - sbonaccini : Adesso il leghista Borghi, alla luce dei nuovi provvedimenti del Governo, può chiedere le dimissioni di Draghi e de… - lucatelese : Curioso che sui giornali di oggi nessuno si chieda come mai Draghi non ha spiegato lui stesso al paese la decisione…

...lotta e meno di? Perché la scelta fra trucismo e draghismo mostra il dramma politico del leader della Lega. C'è una pista Sullo stesso argomento: Sull'obbligo vaccinale per gli over 50...: l'obiettivo è ridurre le ospedalizzazioni Sull'obbligo però ilnon torna indietro come ha fatto capire chiaramente il presidente del Consiglio Mariosottolineando che la ...Cronaca - La scelta del governo Draghi non convince nemmeno Guido Rasi, ex direttore dell'Ema: "Niente limite di età. L'obbligo si fa o non si fa". Le modalità con cui l'obbligo verrà applicato non ...Arriva un nuovo decreto anti Covid-19 ma il problema sui controlli è sempre lo stesso. Una questione che si pone da inizio pandemia e che dopo ...