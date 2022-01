Draghi al Colle, Renzi: “Chi lo vuole, costruisca il Governo del dopo” (Di venerdì 7 gennaio 2022) ROMA – Draghi al Colle, interviene: Renzi: “I cittadini si aspettano di vaccinarsi velocemente e di convivere con il virus come siamo destinati a fare. Il quorum al primo scrutinio è arduo da raggiungere. L’elezione del capo dello Stato richiede intelligenza politica: Bersani nel 2013 bruciò Marini insistendo per riuscirci alla prima. Che sia eletto L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Draghi al Quirinale? Ecco quanto è concreta questa ipotesi Salvini su Draghi al Quirinale: “Molto dipende dalle sue ambizioni” Sondaggio per il Quirinale: al primo posto c’è Draghi, poi Berlusconi e Segre Meloni sul capo dello stato: “Dovrà essere amico della costituzione” Berlusconi al Quirinale, per la ... Leggi su webmagazine24 (Di venerdì 7 gennaio 2022) ROMA –al, interviene:: “I cittadini si aspettano di vaccinarsi velocemente e di convivere con il virus come siamo destinati a fare. Il quorum al primo scrutinio è arduo da raggiungere. L’elezione del capo dello Stato richiede intelligenza politica: Bersani nel 2013 bruciò Marini insistendo per riuscirci alla prima. Che sia eletto L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::al Quirinale? Ecco quanto è concreta questa ipotesi Salvini sual Quirinale: “Molto dipende dalle sue ambizioni” Sondaggio per il Quirinale: al primo posto c’è, poi Berlusconi e Segre Meloni sul capo dello stato: “Dovrà essere amico della costituzione” Berlusconi al Quirinale, per la ...

Advertising

meb : Da #DAlema solo frasi infelici. Chi vuole #Draghi al Colle punta al voto anticipato. Ne ho parlato oggi a @LaStampa… - elio_vito : Ecco qua, iniziano subito, dopo gli applausi di fine anno, il primo giorno dell'anno nel quale escono, con la stori… - fattoquotidiano : QUIRINALE / LE MOSSE DEL CAIMANO B. sparla di Draghi, Salvini lo vuole al Colle per sfilarsi - emidio_antonio : RT @lauracesaretti1: Il governo è già finito, usare questa scusa per non eleggere Draghi al Colle è una panzana da irresponsabili (del rest… - vivinbaro : RT @AndreaLompio53: Interessi personali. Chi vuole #Draghi al Colle lo fa per avere elezioni anticipate, dice Matteo Renzi. E ha ragione:… -