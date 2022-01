Dos Vidas, trama ed anticipazioni della nuova soap di Canale 5 (Di venerdì 7 gennaio 2022) La Mediaset ha annunciato l’acquisto di una nuova serie spagnola intitolata Dos Vidas: trama e anticipazioni La nuova soap di Canale Cinque (Fonte: Instagram Dos Vidas)Nel corso del MipCom, che si sta tenendo a Cannes in questi giorni, la Mediaset ha reso noto l’acquisto di una nuova soap spagnola intitolata Dos Vidas. La telenovela verrà trasmesso dunque nel pomeriggio su Canale Cinque. La trama vede come protagoniste due donne Julia (Laura Ledesma) e Carmen (Amparo Piñero) e segue due diversi fili narrativi, dello stesso stile della serie This is us, la soap in Italia dovrebbe chiamarsi Due Destini. La serie è ... Leggi su vesuvius (Di venerdì 7 gennaio 2022) La Mediaset ha annunciato l’acquisto di unaserie spagnola intitolata DosLadiCinque (Fonte: Instagram Dos)Nel corso del MipCom, che si sta tenendo a Cannes in questi giorni, la Mediaset ha reso noto l’acquisto di unaspagnola intitolata Dos. La telenovela verrà trasmesso dunque nel pomeriggio suCinque. Lavede come protagoniste due donne Julia (Laura Ledesma) e Carmen (Amparo Piñero) e segue due diversi fili narrativi, dello stesso stileserie This is us, lain Italia dovrebbe chiamarsi Due Destini. La serie è ...

