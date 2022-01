Dopo i focolai alle Maldive e in Egitto | ci sono italiani positivi al Covid bloccati anche alle Seychelles

Advertising

11Giuliano : Deroghe: Live Juventus-Napoli 0-1: Mertens inventa un gran gol! Tutti in campo, ma che farsa! Juventus-Napoli si gi… - peterpatti : Capitol Hill un anno dopo Intervista a Ruth Ben-Ghiat, docente di Storia e Italian Studies alla New York Universi… - michelepariso : @GoalItalia Focolai o no il Bologna doveva giocare,la salute viene dopo.... - aliasebasta : @salpaladino @annatrieste Magari vi potreste contagiare tutti ,sai i focolai nel culo che ti vengono dopo ?????????????? - SampNews24 : #SerieA nella bufera: un anno dopo senza regole, credibilità e uniformità -

Ultime Notizie dalla rete : Dopo focolai

Fanpage

di Paolo Foschi Cresce il numero degli italiani contagiati dal virus nei paradisi esotici mete dei Corridoi turistici riconosciuti dal ministero della salute per soggiorni sicuriregistrati alle Maldive e in Egitto, c'è un gruppo di italiani positivi al Covid bloccato in un altro paradiso esotico delle vacanze : almeno una ventina di connazionali, e altrettanti ...... infatti, questo è certo, impediranno a Bologna, Torino e Udinese di affrontare rispettivamente Cagliari, Fiorentina e Atalanta a causa della quarantena da rispettarescoppiati all'...Quali partite si giocano e quali no? Domani la Serie A tornerà in campo. O almeno parte di essa. Alcune partite infatti, causa Covid, verranno rinviate. Ma quali? Le disposizioni delle varie Asl, infa ...Ritorna il nostro appuntamento, in ritardo di un giorno per via del turno infrasettimanale, alla ricerca dei migliori affari per la vostra Fantasquadra ...