Donato materiale sanitario al reparto di Neonatologia

di Erika Noschese Ieri mattina una rappresentanza della sezione di Salerno dell'Associazione Nazionale dell'Arma di Cavalleria ha Donato materiale sanitario in favore del reparto di Neonatologia – Terapia Intensiva Neonatale dell' Ospedale "San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona". Nello spazio verde adiacente l'Azienda ospedaliera il presidente dell'Associazione ha consegnato al direttore del reparto, dottoressa Maria Grazia Corbo, dei fonendoscopi neonatali che andranno a corredare la strumentazione per l'assistenza ai piccoli pazienti nati prematuramente, alcuni dei quali con quadri clinici molto particolari. Il direttore del reparto ha espresso parole di gratitudine e riconoscenza per la donazione che, soprattutto in questo periodo di pandemia, rappresenta un grande ...

