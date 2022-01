Domani inizia la nuova regola Facebook Meta? La bufala del non autorizzo (Di venerdì 7 gennaio 2022) Davvero Domani inizia la nuova regola Facebook Meta che consente al social di utilizzare tutte le foto degli utenti registrati? La bufala è tornata in una nuova veste, tenendo conto dei cambiamenti intercorsi negli ultimi mesi, ossia da quanto è stato costituito il brand Meta appunto, marchio ombrello di tutte le attività e piattaforme di Mark Zuckerberg (anche l’ultimo e più avveniristico progetto del Metaverso). Così come in passato, è partita una catena virale che invita gli utenti a negare il consenso per l’utilizzo dei contenuti personali ma l’avvertimento ha davvero poco senso oggi e sempre. Non esiste nessuna novità relativa all’utilizzo del social network. Non inizia Domani ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 7 gennaio 2022) Davverolache consente al social di utilizzare tutte le foto degli utenti registrati? Laè tornata in unaveste, tenendo conto dei cambiamenti intercorsi negli ultimi mesi, ossia da quanto è stato costituito il brandappunto, marchio ombrello di tutte le attività e piattaforme di Mark Zuckerberg (anche l’ultimo e più avveniristico progetto delverso). Così come in passato, è partita una catena virale che invita gli utenti a negare il consenso per l’utilizzo dei contenuti personali ma l’avvertimento ha davvero poco senso oggi e sempre. Non esiste nessuna novità relativa all’utilizzo del social network. Non...

