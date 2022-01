Djokovic in un hotel per la detenzione dei migranti | la ministra dell’Interno | “Non è prigioniero | può lasciare l’Australia”

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Il numero uno al mondo del tennis, Novak, non è “” ma è libero diquando lo desidera. È quanto ha sottolineato in queste ore laaustraliana degli Interni, Karen Andrews, respingendo le accuse rivolte dalla famiglia del tennista serbo al governo australiano dopo cheè stato bloccato al suo arrivo nel Paese, dove avrebbe dovuto partecipare agli Australian Open, per irregolarità sulle regole anti-covid per l’ingresso (l’atleta non è vaccinato). “non èin Australia”, ha detto laAndrews alla emittente nazionale Abc, scrive il Guardian, “è libero diil paese in qualsiasi momento voglia, cosa che le autorità di frontiera ...

MELBOURNE (Australia) - Anche Nick Kyrgios è entrato nel dibattito generato dal caso. Il tennista australiano ha utilizzato i social network per difendere il collega e per ...nel Park...MELBOURNE (Australia) - Dijana, la madre di Novak, ha raccontato il colloquio telefonico avuto con il figlio , rinchiuso nell'a Melbourne: " Come volete che mi senta, è terribile. Novak viene trattato come un prigioniero. Lo tengono in ...Australian Open 2022: Rafael Nadal commenta la vicenda del collega Novak Djokovic, bloccato in aeroporto all'atterraggio in Australia.Djokovic, le parole della madre. Il racconto della donna è poi proseguito, parlando di un comportamento "non corretto e disumano": "Spero che Novak vinca questa battaglia e sia f ...