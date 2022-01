“Djokovic è prigioniero”? Come la raccontano il padre di Nole e la Serbia e come è la realtà (Di venerdì 7 gennaio 2022) Novak Djokovic è vittima di un complotto politico, è “come Spartaco”, no anzi, “come Gesù”, ora addirittura “tenuto prigioniero in Australia”. I deliri dei familiari del tennista numero uno al mondo, bloccato in un hotel di Melbourne in attesa di conoscere l’esito del ricorso presentato contro la decisione di espellerlo dal Paese perché non vaccinato e sprovvisto di un motivo valido per ricevere un’esenzione, sembrano non avere fine. E anzi, in un’escalation di auto esaltazione, diventano via via più roboanti. In particolare quelli di suo padre, Srdjan, che ha tenuto addirittura una conferenza stampa a Belgrado per dire la sua sulla vicenda. Il caso è sfociato dall’essere una questione sportiva a diventare diplomatica quando addirittura il presidente della ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 7 gennaio 2022) Novakè vittima di un complotto politico, è “Spartaco”, no anzi, “Gesù”, ora addirittura “tenutoin Australia”. I deliri dei familiari del tennista numero uno al mondo, bloccato in un hotel di Melbourne in attesa di conoscere l’esito del ricorso presentato contro la decisione di espellerlo dal Paese perché non vaccinato e sprovvisto di un motivo valido per ricevere un’esenzione, sembrano non avere fine. E anzi, in un’escalation di auto esaltazione, diventano via via più roboanti. In particolare quelli di suo, Srdjan, che ha tenuto addirittura una conferenza stampa a Belgrado per dire la sua sulla vicenda. Il caso è sfociato dall’essere una questione sportiva a diventare diplomatica quando addirittura il presidente della ...

