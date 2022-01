Djokovic con le sue decisioni ha offeso il tennis e chi guarda a lui come un modello (Di venerdì 7 gennaio 2022) Prima di fare il filosofo e l’insegnante sono stato un tennista agonista. Ben lontano dal livello dei giocatori professionisti, ma comunque con una classifica adeguata a farmi conoscere i meccanismi principali di questa splendida disciplina sportiva. Ancora oggi non ho alcuna difficoltà ad affermare senza alcuna retorica che, per quanto concerne la conduzione della mia vita quotidiana (sia a livello individuale che sociale), sono molto più debitore nei confronti del tennis che dei grandi pensatori o dei molti libri che ho letto. Parafrasando indegnamente il grande Shakespeare, posso affermare enfaticamente che ci sono più cose nel tennis di quante uno ne possa sognare nella propria filosofia. Non solo, e non tanto, perché si tratta di uno sport che richiede una disciplina mentale ed emotiva assoluta, al punto che – ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 7 gennaio 2022) Prima di fare il filosofo e l’insegnante sono stato unta agonista. Ben lontano dal livello dei giocatori professionisti, ma comunque con una classifica adeguata a farmi conoscere i meccanismi principali di questa splendida disciplina sportiva. Ancora oggi non ho alcuna difficoltà ad affermare senza alcuna retorica che, per quanto concerne la conduzione della mia vita quotidiana (sia a livello individuale che sociale), sono molto più debitore nei confronti delche dei grandi pensatori o dei molti libri che ho letto. Parafrasando indegnamente il grande Shakespeare, posso affermare enfaticamente che ci sono più cose neldi quante uno ne possa sognare nella propria filosofia. Non solo, e non tanto, perché si tratta di uno sport che richiede una disciplina mentale ed emotiva assoluta, al punto che – ...

Advertising

sportface2016 : +++Il presidente della Repubblica di #Serbia: 'Tutto il nostro paese è con #Djokovic, le nostre autorità stanno fer… - matteograndi : ++Djokovic giocherà con un braccio di silicone++ - capuanogio : L’Australia rimanda a casa #Djokovic. Cancellato il visto con esenzione dal vaccino. Evidentemente non c’erano le b… - ariolele : RT @SN4IFUN: ?? #RafaelNadal è il primo tennista di spessore a prendere la parola in merito alla querelle che sta interessando #Djokovic e l… - Alberto40264400 : RT @ilfattoblog: Djokovic con le sue decisioni ha offeso il tennis e chi guarda a lui come un modello -