“Ditegli sempre di sì” della Compagnia di Luca De Filippo al Teatro Donizetti

Bergamo. Avviata con grande successo lo scorso dicembre con Glauco Mauri e il suo Re Lear, con oltre 5.000 presenze complessive, la Stagione di Prosa della Fondazione Teatro Donizetti inaugura il nuovo anno, al Teatro Donizetti da martedì 11 a domenica 16 gennaio (ore 20.30; domenica 16 ore 15.30), con un testo firmato da Eduardo De Filippo, Ditegli sempre di sì, portato in scena dalla Compagnia di Teatro di Luca De Filippo. Biglietti da 15 a 38 Euro; ridotti da 12 a 30 Euro. L'accesso a Teatro è consentito ai possessori di Green Pass Rafforzato, con obbligo di indossare mascherina Ffp2.

Ultime Notizie dalla rete : Ditegli sempre Bari, tutto pronto per la stagione comunale di prosa e di danza Dal 6 al 9 gennaio al teatro Niccolò Piccinni Gianfelice Imparato e Carolina Rosi in "Ditegli sempre di sì" con la regia di Roberto Andò BARI - La stagione teatrale del Comune di Bari, in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese, riprende in questo 2022 con Gianfelice Imparato e ...

Ditegli sempre di sì, per una farsa, per Eduardo Recensione. Ditegli sempre di sì, di Eduardo De Filippo, è andato in scena al Teatro San Ferdinando di Napoli lo scorso dicembre con La Compagnia di Teatro di Luca De Filippo e la regia di Roberto Andò. La ...

Ditegli sempre di sì, per una farsa, per Eduardo Teatro e Critica Il genio di De Filippo per la prosa del Donizetti: in scena «Ditegli sempre di sì» La Compagnia di Teatro di Luca De Filippo, oggi diretta da Carolina Rosi, ha affidato la regia di Ditegli sempre di sì ad uno tra i più autorevoli registi italiani, Roberto And, ...

