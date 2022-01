Dimenticanza del Bologna: rischia un ko a tavolino, si attende il Giudice Sportivo (Di venerdì 7 gennaio 2022) Si mette male per il Bologna: il caos creato dai casi di Covid-19 e dai divieti imposti dalle varie Asl ha messo nei guai i rossoblu. La dirigenza, infatti, si è dimenticata di aver compilato, online, come si fa da tempo ormai, la distinta, la sera prima della partita, così il documento è finito ieri nelle mani dell’arbitro, mettendo a rischio la squadra bolognese. Per la dirigenza, ovviamente, si trattava di una bozza che attendeva conferma, ma la Dimenticanza potrebbe costare al Bologna un pesante ko per 3-0 a tavolino. Presentare la distina e non presentarsi poi in campo, infatti, porta ad un ko a tavolino certo, per 3-0. Adesso sta, dunque, al Giudice Sportivo decidere come agire. Gli uomini del Bologna presenti ieri allo stadio ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 7 gennaio 2022) Si mette male per il: il caos creato dai casi di Covid-19 e dai divieti imposti dalle varie Asl ha messo nei guai i rossoblu. La dirigenza, infatti, si è dimenticata di aver compilato, online, come si fa da tempo ormai, la distinta, la sera prima della partita, così il documento è finito ieri nelle mani dell’arbitro, mettendo a rischio la squadra bolognese. Per la dirigenza, ovviamente, si trattava di una bozza cheva conferma, ma lapotrebbe costare alun pesante ko per 3-0 a. Presentare la distina e non presentarsi poi in campo, infatti, porta ad un ko acerto, per 3-0. Adesso sta, dunque, aldecidere come agire. Gli uomini delpresenti ieri allo stadio ...

