Dieta mediterranea | ecco come avere i massimi risultati

La Dieta mediterranea conquista ogni anno il podio come miglior tipologia di regime alimentare, ma in cosa consiste esattamente? Scopriamolo. Dieta mediterranea: ecco in cosa consisteLa Dieta mediterranea detiene da anni il podio come miglior regime alimentare esistente. Il suo segreto risiede nella scelta delle proporzioni, essa infatti prevede il consumo di una grande varietà di alimenti, alternati poi nel corso dei giorni. La Dieta mediterranea inoltre, non nasce solo per nutrire il corpo, ma anche per soddisfare l'anima e il cuore: è tradizione che i pasti principali vengano svolti in famiglia e in compagnia, in quanto rappresentano un momento di ritrovo e di convivialità.

