Di Maio, solidarietà all’immunologa Antonella Viola dopo le minacce ricevute (Di venerdì 7 gennaio 2022) ROMA – “Pochi incoscienti e delinquenti, con teorie infondate, minacciano di morte chi ogni giorno lavora per salvare la vita di migliaia di italiani. Una cosa è certa: noi non possiamo essere loro ostaggio. Ferma condanna per questi gesti ignobili e massima solidarietà alla professoressa Antonella Viola. Lo Stato è con lei. Gli italiani, la stragrande maggioranza di loro, sono con lei. Rimaniamo uniti e salvaguardiamo la vita”. Così il ministro degli esteri Luigi Di Maio dopo che è stata stabilita la scorta per l’immunologa padovana Antonella Viola, che ha ricevuto nei giorni scorsi una lettera contenente un proiettile. Le sono stati assegnati due carabinieri per la tutela personale. Tre giorni fa, nel suo ufficio di Padova, una collaboratrice della scienziata che ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 7 gennaio 2022) ROMA – “Pochi incoscienti e delinquenti, con teorie infondate, minacciano di morte chi ogni giorno lavora per salvare la vita di migliaia di italiani. Una cosa è certa: noi non possiamo essere loro ostaggio. Ferma condanna per questi gesti ignobili e massimaalla professoressa. Lo Stato è con lei. Gli italiani, la stragrande maggioranza di loro, sono con lei. Rimaniamo uniti e salvaguardiamo la vita”. Così il ministro degli esteri Luigi Diche è stata stabilita la scorta per l’immunologa padovana, che ha ricevuto nei giorni scorsi una lettera contenente un proiettile. Le sono stati assegnati due carabinieri per la tutela personale. Tre giorni fa, nel suo ufficio di Padova, una collaboratrice della scienziata che ...

Lopinionista : Di Maio, solidarietà all'immunologa Antonella Viola dopo le minacce ricevute - LuigiAssecasa : RT @boni15_boni: Luigi Di Maio Delinquenti, con teorie infondate, minacciano di morte chi ogni giorno lavora per salvare la vita di migliai… - boni15_boni : Luigi Di Maio Delinquenti, con teorie infondate, minacciano di morte chi ogni giorno lavora per salvare la vita di… - Pep_Maio : RT @NicolaPorro: ??????? Dopo il #greenpass arriva l’obbligo di vaccinarsi. Stiamo scendendo all’inferno a piccoli passi???? - Pep_Maio : Solidarietà assoluta a quest’uomo. E voi al governo, che siate maledetti per l’eternitá. #resistere -

