Di Covid si muore di più in Italia che nei Paesi più poveri del pianeta (Di venerdì 7 gennaio 2022) Federico Rampini sull’edizione online del Corriere della Sera titola: “Covid, sorpresa in Africa: la strage non è mai avvenuta“. Secondo l’editorialista “i dati parlano chiaro: mortalità ridotta nonostante la scarsa diffusione dei vaccini. La protezione offerta dalla giovane età media è una certezza, forse ha contribuito l’esposizione la malaria”. Rampini critica apertamente i catastrofisti che avevano previsto “l’ecatombe da Covid nell’Africa subsahariana” che “non è mai cominciata e forse non accadrà mai. , benché il loro accesso ai vaccini sia scandalosamente basso” osserva il giornalista del Corriere della Sera. Federico Rampini “tira le orecchie” ai media Italiani: “È una buona notizia che non andrebbe nascosta. E non valgono sotterfugi per minimizzarla. Fanno testo le statistiche raccolte nella banca dati Our World in Data. ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 7 gennaio 2022) Federico Rampini sull’edizione online del Corriere della Sera titola: “, sorpresa in Africa: la strage non è mai avvenuta“. Secondo l’editorialista “i dati parlano chiaro: mortalità ridotta nonostante la scarsa diffusione dei vaccini. La protezione offerta dalla giovane età media è una certezza, forse ha contribuito l’esposizione la malaria”. Rampini critica apertamente i catastrofisti che avevano previsto “l’ecatombe danell’Africa subsahariana” che “non è mai cominciata e forse non accadrà mai. , benché il loro accesso ai vaccini sia scandalosamente basso” osserva il giornalista del Corriere della Sera. Federico Rampini “tira le orecchie” ai mediani: “È una buona notizia che non andrebbe nascosta. E non valgono sotterfugi per minimizzarla. Fanno testo le statistiche raccolte nella banca dati Our World in Data. ...

