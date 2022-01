Deva Cassel e il suo taglio scalato a cui ispirarsi per il 2022 (Di venerdì 7 gennaio 2022) La modella, figlia di Monica Bellucci, ha scelto un hair look che dona molto alla sua naturala bellezza: grazie a layers strategici riesce a valorizzare il viso e a donare dinamismo alla chioma. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di venerdì 7 gennaio 2022) La modella, figlia di Monica Bellucci, ha scelto un hair look che dona molto alla sua naturala bellezza: grazie a layers strategici riesce a valorizzare il viso e a donare dinamismo alla chioma. L'articolo proviene da DireDonna.

Ultime Notizie dalla rete : Deva Cassel Sapete proprio tutto della vita privata di Monica Bellucci? ... infatti, la Bellucci conosce l'attore Vincent Cassel, se ne innamora perdutamente, tanto da convolare a nozze con lui nel 1999. Nel 2004, inoltre, diventano genitori di Deva. Anche questa storia d'...

Monica Bellucci: Ecco la confessione sulle figlie! Dopo la separazione da Vincent Cassel le sue figlie sono rimaste con lei. E proprio seguendo le sue orme che Deva e Leonie hanno deciso di far parte del mondo del cinema e dello spettacolo. L'...

