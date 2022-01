Dembele | Juventus e Bayern Monaco si sfidano per il giocatore

Leggi su dailynews24

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Ousmaneconteso tra, che lo vorrebbero tesserare in vista della prossima stagione Il futuro di Ousmane, calciatore Francese del Barcellona, sembra lontano dalla Spagna. Il calciatore non sembra abbia intenzione di firmare il rinnovo di contratto con la squadra Catalana, che non potrebbe garantirgli uno stipendio adeguato alle sue L'articolo