Decreto Covid, dal 15 febbraio chi va al lavoro senza super green pass rischia fino a 1.500 euro di multa (il doppio per i recidivi) (Di venerdì 7 gennaio 2022) Cento euro di multa una tantum, irrogati dall’Agenzia delle entrate, per gli ultracinquantenni che dal 1° febbraio in poi risulteranno ancora senza nemmeno una dose di vaccino anti-Covid. È questa l’unica sanzione per la violazione dell’obbligo vaccinale, introdotto per la prima volta in modo generalizzato per una specfica fascia d’età dal Decreto-legge approvato mercoledì in Consiglio dei ministri, che è stato da poco inviato alla Ragioneria generale dello Stato per la bollinatura (il visto di conformità finanziaria) e subito dopo verrà firmato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale che potrebbe arrivare in nottata. Una minaccia, quella dei cento euro di multa, che appare piuttosto blanda, tanto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 7 gennaio 2022) Centodiuna tantum, irrogati dall’Agenzia delle entrate, per gli ultracinquantenni che dal 1°in poi risulteranno ancoranemmeno una dose di vaccino anti-. È questa l’unica sanzione per la violazione dell’obbligo vaccinale, introdotto per la prima volta in modo generalizzato per una specfica fascia d’età dal-legge approvato mercoledì in Consiglio dei ministri, che è stato da poco inviato alla Ragioneria generale dello Stato per la bollinatura (il visto di conformità finanziaria) e subito dopo verrà firmato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale che potrebbe arrivare in nottata. Una minaccia, quella dei centodi, che appare piuttosto blanda, tanto ...

