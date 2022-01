De Giovanni: “Il Napoli rimpiangerà Insigne. Contro la Juventus risultato straordinario” (Di venerdì 7 gennaio 2022) A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Maurizio De Giovanni, scrittore. Di seguito le sue parole: “Nel giornalismo sportivo italiano è successo qualcosa di grave, cioè la polverizzazione dell’utenza grazie a quella dell’offerta. Ogni testata ha perso oggettività seguendo invece l’utenza di alcuni lettori. Si risponde all’esigenza forte di un pubblico ben preciso, si cerca di compiacerlo. Sono d’accordo sul fatto di non dare il rigore a Di Lorenzo ma se tu l’hai già chiamato in tutto il campionato fai un errore”. Weston McKennie e Amir Rrahmani, Juventus-Napoli“La mano di Mertens? Ragionamento uguale. Il Napoli teoricamente doveva perdere, invece ha portato a casa un risultato straordinario. Va detto che però ha giocato Contro ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 7 gennaio 2022) A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Maurizio De, scrittore. Di seguito le sue parole: “Nel giornalismo sportivo italiano è successo qualcosa di grave, cioè la polverizzazione dell’utenza grazie a quella dell’offerta. Ogni testata ha perso oggettività seguendo invece l’utenza di alcuni lettori. Si risponde all’esigenza forte di un pubblico ben preciso, si cerca di compiacerlo. Sono d’accordo sul fatto di non dare il rigore a Di Lorenzo ma se tu l’hai già chiamato in tutto il campionato fai un errore”. Weston McKennie e Amir Rrahmani,“La mano di Mertens? Ragionamento uguale. Ilteoricamente doveva perdere, invece ha portato a casa un. Va detto che però ha giocato...

