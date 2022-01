Dayane Mello, chi è il nuovo fidanzato? È molto famoso (Di venerdì 7 gennaio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Dayane Mello è fidanzata da diversi mesi con Alexandre Cunha. Il ragazzo è un modello internazionale molto ricercato. Conosciamolo meglio. Questa sera Dayane Mello tornerà nella casa del Grande Fratello Vip. La modella brasiliana è stata una delle grandi protagoniste della casa di Cinecittà nella scorsa edizione del reality show di Canale 5, arrivando in Leggi su youmovies (Di venerdì 7 gennaio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.è fidanzata da diversi mesi con Alexandre Cunha. Il ragazzo è un modello internazionalericercato. Conosciamolo meglio. Questa seratornerà nella casa del Grande Fratello Vip. La modella brasiliana è stata una delle grandi protagoniste della casa di Cinecittà nella scorsa edizione del reality show di Canale 5, arrivando in

Advertising

amati_89 : RT @trashtvstellare: ??Anticipazioni?? Stasera entrerà nella Casa Kevin, il fratello di Manuel, per fargli una sorpresa e ritornerà anche Da… - Alessan37056383 : RT @BiagioLosacco: Dayane Mello lunedì entrerà nella casa per fare una sorpresa a Soleil. Se pensate che cambi idea solo perché la Mello è… - Carmencreang : @JornalOGlobo E noi non vediamo l’ora ! La regina del GFVip, solo una : Dayane MELLO! ?? - icarvsplume : RT @automaticamenci: “Avremo anche una sorpresa per Soleil, la sua migliore amica Dayane Mello tornerà a darle forza' 'lei é stata protagon… - FamiliaMello_ : RT @tuttopuntotv: Dayane Mello torna al GF VIP per una persona nella Casa: ecco chi #Isola #GFVip6 #GFVip -