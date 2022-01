Davide Astori: il ricordo della Fiorentina e della Lega Serie A (Di venerdì 7 gennaio 2022) Davide Astori quest’oggi avrebbe compiuto 35 anni. Questo il messaggio della Lega Serie A apparso sui social: “Per sempre con noi, Davide”. Anche la Fiorentina naturalmente ha voluto ricordare il proprio ex capitano su Twitter: “Nasceva oggi Davide Astori. Per sempre con noi”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 7 gennaio 2022)quest’oggi avrebbe compiuto 35 anni. Questo il messaggioA apparso sui social: “Per sempre con noi,”. Anche lanaturalmente ha voluto ricordare il proprio ex capitano su Twitter: “Nasceva oggi. Per sempre con noi”. SportFace.

Advertising

acffiorentina : Nasceva oggi Davide Astori. Per sempre con noi. ?? - CB_Ignoranza : Oggi avrebbe compiuto 35 anni Davide Astori. Auguri Capitano, di tutti, per sempre. Anche da lassù 1??3???? - Eurosport_IT : Buon compleanno, Davide! ?? #Astori | #7Gennaio - raffaelericci13 : RT @Eurosport_IT: Buon compleanno, Davide! ?? #Astori | #7Gennaio - imkrisnadwi : RT @acffiorentina: Nasceva oggi Davide Astori. Per sempre con noi. ?? -