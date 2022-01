David Bowie: il catalogo passa alla Warner Chappell Music (Di venerdì 7 gennaio 2022) foto di Jimmy KingLONDRA – L’intero catalogo di David Bowie passa alla Warner Chappell Music per oltre 250 milioni di dollari. Gli eredi del Duca Bianco hanno venduto i suoi diritti di pubblicazione Musicale globale alla Warner Chappell Music, come confermato dalla stampa interazionale. Scrive il Los Angeles Times .. La vendita rafforza ulteriormente la Musica di Bowie nell’ecosistema del Warner Music Group. Lo scorso settembre, la WMG ha acquistato i diritti sulla Musica registrata di Bowie dal 2000 al 2016, dopo che la società possedeva già le sue ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 7 gennaio 2022) foto di Jimmy KingLONDRA – L’interodiper oltre 250 milioni di dollari. Gli eredi del Duca Bianco hanno venduto i suoi diritti di pubblicazioneale globale, come confermato dstampa interazionale. Scrive il Los Angeles Times .. La vendita rafforza ulteriormente laa dinell’ecosistema delGroup. Lo scorso settembre, la WMG ha acquistato i diritti sullaa registrata didal 2000 al 2016, dopo che la società possedeva già le sue ...

Advertising

Lopinionista : David Bowie: il catalogo passa alla Warner Chappell Music - morena_faenza : RT @rockolpoprock: Tony Visconti era al lavoro con David Bowie sull'album 'Low' - rockolpoprock : Tony Visconti era al lavoro con David Bowie sull'album 'Low' - AlienPrinceV : Non c'è una via di ritorno con la cultura. Non si torna indietro.” - David Bowie, 2003 - _daisystark : sto tornando nella mia david bowie era. -