Danimarca, Hjulmand: "Eriksen ai Mondiali? Se torna in campo potrei convocarlo"

Christian Eriksen sogna di giocare il Mondiale 2022 in Qatar. La Danimarca infatti sarebbe ben contenta di riavere in squadra il centrocampista, che ha tenuto con il fiato sospeso tutto il mondo dopo il malore nella sfida di apertura di Euro 2020. Proprio per questo però andranno fatte le opportune valutazioni mediche. Ne ha parlato anche Kasper Hjulmand, tecnico della Nazionale biancorossa: "Io ed Eriksen ci sentiamo spesso – ha detto il Ct danese sulle colonne del DR -. Si è allenato tanto e ha iniziato un percorso per poter raggiungere nuovamente i suoi livelli. Sono sicuro che tornerà presto il giocatore di prima considerato che per anni è stato il titolare fisso della Danimarca. Dimostrerà nuovamente il suo valore in campo". "Eriksen può giocare in tutte le ..."

