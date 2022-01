Dalla Spagna: “Napoli, offerta per Everton del Benfica, è lui il sostituto di Insigne” (Di venerdì 7 gennaio 2022) Everton Soares torna nei radar del Napoli. Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo Todo Fichajes, il Napoli avrebbe presentato un’offerta per Everton Soares. L’ex Gremio è indicato come il sostituto di Insigne. “Il Napoli sulle tracce di Everton Sousa Soares esterno offensivo brasiliano, già trattato in passato da Cristiano Giuntoli quando militava nel Gremio. Everton gioca nel Benfica, ma non ha inciso come sperava il club portoghese. Oggi il Benfica sarebbe propenso a privarsene dinanzi alla giusta giusta offerta. La dirigenza di Lisbona avrebbe aperto a possibili proposte e il Napoli, al momento, apparirebbe come principale candidato ad ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 7 gennaio 2022)Soares torna nei radar del. Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo Todo Fichajes, ilavrebbe presentato un’perSoares. L’ex Gremio è indicato come ildi. “Ilsulle tracce diSousa Soares esterno offensivo brasiliano, già trattato in passato da Cristiano Giuntoli quando militava nel Gremio.gioca nel, ma non ha inciso come sperava il club portoghese. Oggi ilsarebbe propenso a privarsene dinanzi alla giusta giusta. La dirigenza di Lisbona avrebbe aperto a possibili proposte e il, al momento, apparirebbe come principale candidato ad ...

Advertising

infoitsport : Dalla Spagna: “Napoli, offerta per Everton del Benfica, è lui il sostituto di Inisgne” - napolipiucom : Dalla Spagna: 'Napoli, offerta per Everton del Benfica, è lui il sostituto di Inisgne' #evertonsoares #napoli… - claudiantin : @byoblu Intanto, dalla Spagna, una quotata virologa afferma che la variante #Omicron si espande più facilmente tr… - FantaMasterApp : 'Fiorentina, conferme dalla Spagna: Commisso sogna il colpo dal Real Madrid' - Secchicandi2 : RT @SabrinaRizzi8: @dottorbarbieri @ShareKasp @muntzer_thomas intelligenti come sempre .. così per andare in Sicilia devo passare dalla Spa… -

Ultime Notizie dalla rete : Dalla Spagna Mercato Napoli: Everton Soares per sostituire Lorenzo Insigne Mercato Napoli: ritorno di fiamma per Everton Soares. Dalla Spagna, Everton Soares nel mirino del Napoli. Stando quanto riportato dal portale spagnolo Todo Fichajes , Giuntoli starebbe pensando di sostituire già Lorenzo Insigne , prossimo a trasferirsi ...

Draghi e la voglia di fermare la Serie A (o chiudere gli stadi) ... C e a scendere le altre categorie si sono prese una pausa di riflessione cercando di uscire dalla ... anche perch altrove non succede: in Premier League e Ligue1 la capienza è il 100% e solo in Spagna ...

Dalla Spagna, Messi potrebbe dire addio al PSG in estate Chiamarsi Bomber LETTERA Il Natale al tempo del covid Il Papa (IL PAPA!) per evitare assembramenti si reca all'alba in Piazza di Spagna dall'Immacolata. Noi, a Soverato, organizziamo L'arrivo di Babbo Natale alle 18 sul corso principale, come se il Covid ...

Addio all'Italia per Amrabat. Niente Torino Sofyan Amrabat non sembra essere più nei piani della Fiorentina di mister Italiano. A fare il punto sul giocatore - attualmente in ritiro col suo Marocco in vista della Coppa ...

Mercato Napoli: ritorno di fiamma per Everton Soares., Everton Soares nel mirino del Napoli. Stando quanto riportato dal portale spagnolo Todo Fichajes , Giuntoli starebbe pensando di sostituire già Lorenzo Insigne , prossimo a trasferirsi ...... C e a scendere le altre categorie si sono prese una pausa di riflessione cercando di uscire... anche perch altrove non succede: in Premier League e Ligue1 la capienza è il 100% e solo in...Il Papa (IL PAPA!) per evitare assembramenti si reca all'alba in Piazza di Spagna dall'Immacolata. Noi, a Soverato, organizziamo L'arrivo di Babbo Natale alle 18 sul corso principale, come se il Covid ...Sofyan Amrabat non sembra essere più nei piani della Fiorentina di mister Italiano. A fare il punto sul giocatore - attualmente in ritiro col suo Marocco in vista della Coppa ...