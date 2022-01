Dal Catafalco al voto a distanza: così il Covid può influenzare l’elezione del Presidente della Repubblica (Di venerdì 7 gennaio 2022) l’elezione del Presidente della Repubblica avviene con il Parlamento riunito in seduta comune, vale a dire deputati e senatori insieme, integrati da 3 delegati inviati da ogni consiglio regionale (ad eccezione della Valle d’Aosta che ne invia soltanto uno): tutti si ritrovano ogni 7 anni nell’aula di Montecitorio per eleggere il Capo dello Stato. Va da sé che in tempo di pandemia, e in piena quarta ondata, avere oltre mille persone nella stessa stanza – per quanto capiente – rischia di generare un focolaio di contagi, oltre ad essere un messaggio sbagliato da mandare a chi osserva. Mantenere le distanze diventa impossibile, così alcune procedure che sono sempre state parte della tradizione rischiano di essere stravolte quando il prossimo 24 gennaio inizieranno le ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 7 gennaio 2022)delavviene con il Parlamento riunito in seduta comune, vale a dire deputati e senatori insieme, integrati da 3 delegati inviati da ogni consiglio regionale (ad eccezioneValle d’Aosta che ne invia soltanto uno): tutti si ritrovano ogni 7 anni nell’aula di Montecitorio per eleggere il Capo dello Stato. Va da sé che in tempo di pandemia, e in piena quarta ondata, avere oltre mille persone nella stessa stanza – per quanto capiente – rischia di generare un focolaio di contagi, oltre ad essere un messaggio sbagliato da mandare a chi osserva. Mantenere le distanze diventa impossibile,alcune procedure che sono sempre state partetradizione rischiano di essere stravolte quando il prossimo 24 gennaio inizieranno le ...

