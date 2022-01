Dakar, Moto: doppietta GasGas in Tappa 6 (Di venerdì 7 gennaio 2022) Sono di GasGas i due tempi migliori della Tappa 6 di Dakar 2022, riservata alle Moto. Neutralizzata dopo 101 km per le pessime condizioni del secondo anello di Riyadh, ecco la classifica. Al primo posto, la casa spagnola vede Daniel Sanders vincere la gara: per lui il terzo successo in stagione, dopo il Prologo e Tappa 1. Alla fine della corsa il vantaggio era di 2’36”, nonostante già dall’inizio avesse mostrato di avere le carte per ottenere il primato. Al secondo posto ancora un pilota GasGas, in questo caso Sam Sunderland, che consolida la prima posizione nella classifica generale. Riesce anche a guadagnare un vantaggio di 10” su Walkner, arrivato terzo in Tappa 6. Dakar, Moto: GasGas domina in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 7 gennaio 2022) Sono dii due tempi migliori della6 di2022, riservata alle. Neutralizzata dopo 101 km per le pessime condizioni del secondo anello di Riyadh, ecco la classifica. Al primo posto, la casa spagnola vede Daniel Sanders vincere la gara: per lui il terzo successo in stagione, dopo il Prologo e1. Alla fine della corsa il vantaggio era di 2’36”, nonostante già dall’inizio avesse mostrato di avere le carte per ottenere il primato. Al secondo posto ancora un pilota, in questo caso Sam Sunderland, che consolida la prima posizione nella classifica generale. Riesce anche a guadagnare un vantaggio di 10” su Walkner, arrivato terzo in6.domina in ...

Advertising

infoitsport : Dakar: Terranova vince tra le auto, Al-Attiyah allunga nella generale. Sanders trionfa tra le moto, caduta per Petr… - motorionline : #Dakar | Una Tappa 6 molto ridotta per le Moto per questioni di sicurezza: vince comunque Daniele Pagel Sanders, me… - infoitsport : Dakar moto, tappa interrotta per troppi solchi in pista: taglio al braccio per Petrucci - Moto_it : Dakar 2022. Il commento di Giovanni Gritti e Cesare Zacchetti ???? - Automoto_it : Scambio di Speciali tra Moto e Auto. Ma non funziona. Il terreno della speciale è stato devastato dalle Auto e non… -