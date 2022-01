Dakar 2022 - Terranova vince la sesta tappa, Loeb perde terreno (Di venerdì 7 gennaio 2022) Exploit di Orlando Terranova nella sesta tappa della Dakar, un'altra speciale ad anello con partenza e arrivo a Riyadh, per un totale di 404 chilometri cronometrati. L'argentino ha conquistato il secondo successo di tappa per il team BRX Prodrive precedendo l'Audi di Mattias Ekstrom e la Toyota di Al-Rajhi. Settimo sigillo per l'argentino. Il team BRX Prodrive ha visto oggi primeggiare una delle sue Hunter T1+ nella sesta prova della Dakar 2022. Terranova ha costruito questa vittoria grazie a un'ottima posizione di partenza e una bella lotta con l'Audi RS Q e-tron di Ekstrom, sul quale poi ha avuto la meglio per appena un minuto. Per Terranova è il settimo successo di tappa alla Dakar, ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 7 gennaio 2022) Exploit di Orlandonelladella, un'altra speciale ad anello con partenza e arrivo a Riyadh, per un totale di 404 chilometri cronometrati. L'argentino ha conquistato il secondo successo diper il team BRX Prodrive precedendo l'Audi di Mattias Ekstrom e la Toyota di Al-Rajhi. Settimo sigillo per l'argentino. Il team BRX Prodrive ha visto oggi primeggiare una delle sue Hunter T1+ nellaprova dellaha costruito questa vittoria grazie a un'ottima posizione di partenza e una bella lotta con l'Audi RS Q e-tron di Ekstrom, sul quale poi ha avuto la meglio per appena un minuto. Perè il settimo successo dialla, ...

